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Матушка Ника навестила в Улан-Удэ осуждённых женщин

Матушка Ника навестила в Улан-Удэ осуждённых женщин
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Вместе они посмотрели фильм

Настоятельница Сретенского женского монастыря (село Батурино) игуменья Ника приехала в улан-удэнскую колонию №7, чтобы встретиться с осуждёнными женщинами.

Матушка Ника привезла с собой икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской и освящённое масло, которым помазались все желающие женщины.

После чего состоялся совместный просмотр и обсуждение фильма Аркадия Мамонтова «Блаженная Матрона» (6+).

- Осуждённые узнали историю о жизненном и духовном подвиге блаженной матушки Матроны, которая, будучи слепой, неходячей и гонимой, стала спасительницей и заступницей для многих верующих. Именно вера в бога, в его силу и справедливость дала ей способности заживлять раны, останавливать болезни и предупреждать несчастье. Также священнослужительница побеседовала с женщинами о духовной жизни и возможности исправления, грехах и раскаянии, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

православие осужденные

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