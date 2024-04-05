Матушка Ника навестила в Улан-Удэ осуждённых женщин





Настоятельница Сретенского женского монастыря (село Батурино) игуменья Ника приехала в улан-удэнскую колонию №7, чтобы встретиться с осуждёнными женщинами.Матушка Ника привезла с собой икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской и освящённое масло, которым помазались все желающие женщины.После чего состоялся совместный просмотр и обсуждение фильма Аркадия Мамонтова «Блаженная Матрона» (6+).- Осуждённые узнали историю о жизненном и духовном подвиге блаженной матушки Матроны, которая, будучи слепой, неходячей и гонимой, стала спасительницей и заступницей для многих верующих. Именно вера в бога, в его силу и справедливость дала ей способности заживлять раны, останавливать болезни и предупреждать несчастье. Также священнослужительница побеседовала с женщинами о духовной жизни и возможности исправления, грехах и раскаянии, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.