В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана

Нашлось несколько весомых поводов, чтобы не выдворять иностранца



Гражданин Азербайджана нарушил срок временного пребывания в России. Дело об этом административном правонарушении рассмотрел Джидинский районный суд.



При назначении наказания суд учёл то, что у иностранца в России живёт беременная гражданская супруга, а также сестра, которая имеет гражданство РФ. Кроме того, мужчина трудоустроен.



«Гражданин Азербайджана признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст.18.8 КоАП Российской Федерации. Ему назначено ему наказание в виде уплаты административного штрафа в размере 40 000 рублей», - сообщили в пресс-службе суда.

