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В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана

В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нашлось несколько весомых поводов, чтобы не выдворять иностранца

Гражданин Азербайджана нарушил срок временного пребывания в России. Дело об этом административном правонарушении рассмотрел Джидинский районный суд.

При назначении наказания суд учёл то, что у иностранца в России живёт беременная гражданская супруга, а также сестра, которая имеет гражданство РФ. Кроме того, мужчина трудоустроен.

«Гражданин Азербайджана признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст.18.8 КоАП Российской Федерации. Ему назначено ему наказание в виде уплаты административного штрафа в размере 40 000 рублей», - сообщили в пресс-службе суда. 
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