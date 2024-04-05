В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана

Нашлось несколько весомых поводов, чтобы не выдворять иностранца
Гражданин Азербайджана нарушил срок временного пребывания в России. Дело об этом административном правонарушении рассмотрел Джидинский районный суд.
При назначении наказания суд учёл то, что у иностранца в России живёт беременная гражданская супруга, а также сестра, которая имеет гражданство РФ. Кроме того, мужчина трудоустроен.
«Гражданин Азербайджана признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст.18.8 КоАП Российской Федерации. Ему назначено ему наказание в виде уплаты административного штрафа в размере 40 000 рублей», - сообщили в пресс-службе суда.
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