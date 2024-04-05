На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами

Работы на объекте завершат в начале осени 2025 года



В Закаменском районе Бурятии стартовали дорожные работы на новом участке региональной трассы. Речь идёт об участке между сёлами Бургуй и Цакир (250-260 км) автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией. В настоящее время подрядная организация ведёт подготовительные работы.



Дорожники отремонтируют дорожное полотно и три водопропускных трубы, уложат асфальтобетонное покрытие, смонтируют водосбросы и прикромочные лотки, а также устроят площадку для остановки транспорта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2025 года.



В этом году планируется ввести в эксплуатацию соседний участок с 260 по 272 км от села Цакир до перевала Юхта. Ремонт 22 километров стартовал два года назад, на участке ремонтируют два железобетонных моста: через суходол и реку Ухту.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в настоящее время на подъезде к городу Закаменск также отремонтировано 14 километров автодороги с 272 по 286 км. В селе Михайловке ремонтируют мост через реку Джида.



