05 апреля

04 апреля

Популярное

На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами

На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы на объекте завершат в начале осени 2025 года

В Закаменском районе Бурятии стартовали дорожные работы на новом участке региональной трассы. Речь идёт об участке между сёлами Бургуй и Цакир (250-260 км) автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией. В настоящее время подрядная организация ведёт подготовительные работы.

Дорожники отремонтируют дорожное полотно и три водопропускных трубы, уложат асфальтобетонное покрытие, смонтируют водосбросы и прикромочные лотки, а также устроят площадку для остановки транспорта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2025 года.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию соседний участок с 260 по 272 км от села Цакир до перевала Юхта. Ремонт 22 километров стартовал два года назад, на участке ремонтируют два железобетонных моста: через суходол и реку Ухту.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в настоящее время на подъезде к городу Закаменск также отремонтировано 14 километров автодороги с 272 по 286 км. В селе Михайловке ремонтируют мост через реку Джида.

Бурятия Закаменский район дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье вернулись хищные птицы
В Забайкалье вернулись хищные птицы
Общество, 05.04.2024
Пернатые сразу сели на гнёзда
На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин
На севере Бурятии отремонтируют дорогу к селу Багдарин
Общество, 05.04.2024
Ремонт проведут в Баунтовском эвенкийском районе
Жители Бурятии выиграли номинации туристического конкурса
Жители Бурятии выиграли номинации туристического конкурса
Общество, 05.04.2024
Отмечены были проекты как взрослых, так и юных участников
На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами
На юге Бурятии готовятся к ремонту дороги между сёлами
Общество, 05.04.2024
Работы на объекте завершат в начале осени 2025 года
В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
В Улан-Удэ эвакуировали дом для инвалидов-колясочников
Общество, 05.04.2024
Прошли учения по эвакуации маломобильных граждан
Борица из Бурятии выиграла первенство России
Борица из Бурятии выиграла первенство России
Общество, 05.04.2024
Она завоевала золотую медаль в весовой категории 57 кг
В Улан-Удэ выбрали учителя года
В Улан-Удэ выбрали учителя года
Общество, 05.04.2024
Им стала учительница истории и обществознания
Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты
Над Улан-Удэ опять разлетались самолёты
Общество, 05.04.2024
Они весь день кружат над городом
Через Бурятию в Забайкалье везли «троянского коня»
Через Бурятию в Забайкалье везли «троянского коня»
Общество, 05.04.2024
Автомобиль с ним направлялся из региона, где свирепствует ЗУД
В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана
В Бурятии за нарушение срока пребывания оштрафовали гражданина Азербайджана
Общество, 05.04.2024
Нашлось несколько весомых поводов, чтобы не выдворять иностранца
В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни
В Бурятии руководитель госучреждения поувольнял сотрудников из личной неприязни
Общество, 05.04.2024
Эта история даже дошла до прокуратуры и трудинспекции
В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников
В Улан-Удэ дали объяснение массовой обрезке деревьев и кустарников
Общество, 05.04.2024
В мэрии заявили, что она жизненно необходима

Жителям Бурятии запретят ходить в лес
Жителям Бурятии запретят ходить в лес
Общество, 05.04.2024
Особый противопожарный режим введут 8 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^