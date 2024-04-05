В Улан-Удэ провели фестиваль школьных театров

«Серебряный колокольчик» прозвучал в дни школьных весенних каникул



В дни весенних каникул в Улан-Удэ прошёл фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик». В Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева собрались совершенно разные творческие коллективы по двум направлениям: «социальный театр» и «школьный театр».



- Чуть больше года назад в театре взяли на себя обязательства по кураторской деятельности над школьными театрами в рамках всероссийского проекта. И результаты проведённой работы решили показать родителям, учителям и коллегам. Для юных участников фестиваля все было по- настоящему, как у профессиональных артистов: репетиция, гримёрки, свет и звук, элементы декорации, реквизит – словом, всё, чтобы они смогли испытать самые яркие эмоции от профессиональной сцены, - рассказали в пресс-службе театра.



Показы конкурсантов оценивало жюри. Программа фестиваля получилась очень разнообразной: были известные сказки в современном решении, народные сказки, рассуждения на тему экологии и подростковые мечты. По составу представленные творческие коллективы были также очень разными, и посовещавшись, жюри пришли к решению – отметить каждый коллектив в достойной номинации за проделанную работу.



В номинации «Лучший актёрский ансамбль и за актуальность темы» отмечен спектакль-эскиз творческого коллектива учащихся школ № 47, 25, 20 «Вызов» под кураторством Елизаветы Михайловой.



Номинацию «За лучший музыкальный спектакль и осовремененную интерпретацию классического произведения» получила музыкальная сказка студии актёрского мастерства «Фишка» СОШ №57. Руководитель: Дарья Бочкарёва, куратор от театра Николай Брагин.



Диплом в номинации «Лучший драматический спектакль и актёрские перевоплощения» вручили спектаклю по произведению Раисы Белоглазовой. Театр «Туяа» вечерней общеобразовательной школы № 14» находится на территории исправительной колонии № 7, поэтому спектакль был представлен в записи. Режиссёр-постановщик, автор инсценировки – Наталья Пурбуева. Руководитель театра: Татьяна Норбоева, кураторы от театра - заслуженная артистка России Марина Ланина и артист Евгений Винокуров.



«Лучший добрый спектакль и за веру в себя», так назвали премию школьного театра «Радуга» СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов. Руководитель от учебного заведения: Надежда Красноярова, куратор от театра Елизавета Михайлова.



Диплом в номинации «Лучший дебют в преподавании художественного слова» получила младшая группа «GRDT.SСHOOL» «Арлекин» Российской гимназии №59 за мастер-класс по сценической речи. Руководитель от учебного заведения: Ирина Семешкова, куратор от театра Надежда Разуваева.



Номинация «Лучшее переплетение бурятского и русского фольклора» вручена за народные сказки творческого коллектива «Чародеи» СОШ №12 им. Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева. Руководитель от школы: Майя Булгадаева, куратор от театра Александр Фатеев.



Также по решению жюри каждому участнику показа вручили диплом участника, а педагогам и кураторам – благодарственные письма от театра. Очень многие юные артисты в этот день были удостоены и персональных номинаций за первый успешный выход на профессиональную сцену.



По отзывам педагогов и кураторов, фестиваль стартовал удачно.

