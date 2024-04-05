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Иркутские учёные нашли растительные средства против клещевого энцефалита

Иркутские учёные нашли растительные средства против клещевого энцефалита
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Вирулицидные свойства экстракту придают три химических компонента

Три патента на новые средства, обладающие противовирусным действием в отношении вируса клещевого энцефалита, получили учёные научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ) города Иркутск. Исследуемые вещества обнаружены в ходе изучения свойств растительных экстрактов и могут послужить основой для разработки новых лекарственных препаратов для профилактики и лечения клещевого энцефалита.

В ходе исследования противовирусных свойств экстрактов нескольких азиатских растений специалисты определили среди них три с наиболее активным противовирусным действием. Первый — экстракт растения харитаки (Terminalia chebula), показавший наибольшие вирулицидные свойства. Экстракты ещё двух растений: гипекоума прямого (Hypecoum erectum) и горца змеиного (Polygonum bistorta) — также обладали достоверной противовирусной активностью, но в меньшей степени.

- В ходе научной работы нами были расшифрованы три химических компонента, которые придают экстракту харитаки вирулицидные свойства. Это пуникалагин, тригаллоил глюкоза и корилагин. Экспериментально мы доказали, что эти вещества в химически чистом виде обладают прямым вирулицидным действием в отношении вирусу клещевого энцефалита и перспективны для создания новых препаратов для профилактики и лечения, — рассказал младший научный сотрудник НЦ ПЗСРЧ Иннокентий Соловаров.

По словам руководителя исследования, ведущего научного сотрудника НЦ ПЗСРЧ, доктора биологических наук Максима Хаснатинова, разработка новых средств надёжной и специфической терапии вируса клещевого энцефалита является актуальнейшей задачей фундаментальной и прикладной науки. Несмотря на относительно глубокую степень изученности данного патогена человека, есть недостаток надёжных и безопасных противовирусных препаратов для лечения и профилактики.

На данный момент существует единственный препарат для специфического лечения и профилактики вируса клещевого энцефалита — донорский иммуноглобулин человека, который обладает рядом недостатков. В первую очередь, это дороговизна производства и высокие требования к условиям хранения и транспортировки иммуноглобулина. Кроме того, иммуноглобулины человека выделяют из крови иммунизированных людей, что повышает риск развития анафилактических реакций и антителозависимого усиления инфекции.

- Отличие растительных компонентов значительное. Экстракты вегетативных частей и семян растений, которые рассматриваются в качестве перспективных источников новых лекарственных средств, оказывают прямое действие на вирус клещевого энцефалита, низкое токсическое воздействие на клетки организма, они дешевле в производстве, - сообщает пресс-служба НЦ ПЗСРЧ.

В ближайшем будущем авторы исследования планируют проверить биологическую активность обнаруженных компонентов на модельных животных, то есть на лабораторных мышах.
Иркутск наука медицина клещевой энцефалит

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