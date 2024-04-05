Жители Бурятии выиграли номинации туристического конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минтуризма РБ

Отмечены были проекты как взрослых, так и юных участников



Таланты из Бурятии стали победителями всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – ПРО-Туризм».



По информации министерства туризма РБ, в номинациях конкурса в возрастной категории от 10 до 13 лет призёрами стали:

Второе место номинации «Гастрономический туризм» - Вячеслав П., проект «Туристический маршрут «Рыбное наслаждение»;

Второе место номинации «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм» - Андрей П., проект «Организация событийного туризма в поселении «Новоселенгинское»;

Третье место номинации «История страны, история народов - этнографический туризм» - Давид Е., проект «Верхнеудинск - Улан-Удэ: путешествие по старому городу».



В номинациях конкурса в возрастной категории от 36 лет и старше:

Первое место в номинации «История страны, история народов - этнографический туризм» - Лилия Бадмаринчинова, проект «Этнотур «Дорогами и тропами предков: путешествие в мир истории семейских Бурятии»;

Первое место в номинации «Маршруты традиционных и религиозных культовых мест» - Оюна Григорьева, проект «Дневник краеведа как форма организации краеведческой деятельности»;

Первое место в номинации «Видеоролик ПРО — туризм» - Оксана Шелковникова, проект «Тоонто нютаг»;

Первое место в номинации «Туристический путеводитель будущего» - Юрий Битуев, проект «Виртуальное знакомство с историей, культурой и природой солнечной Бурятии»;

Третье место в номинации «Прикоснись к истории. Исторический, событийный туризм» - Алима Балданова и Лада Дымпилова, проект «Семейный фестиваль в дни освящения статуи божества Арьяа-Баала».

