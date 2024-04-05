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Борица из Бурятии выиграла первенство России

Борица из Бурятии выиграла первенство России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Она завоевала золотую медаль в весовой категории 57 кг

3 апреля в Москве завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменок из различных регионов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, спортсменка из Бурятии Должон Цынгуева завоевала золотую медаль турнира в весовой категории 57 кг. Спортсменка тренируется в СШОР №7. Тренеры: Раднаев Б.Г., Базаров В Ц., Базаров Б.Б. и Гулгенов Ц.Б.

Остались в шаге от победы и заняли пятые места: Сэлмэг Лыкшитова (СШОР №7, Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е., Гулгенов Ц.Б.) и Виктория Ситникова (СШОР №7, Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е., Гулгенов Ц.Б.).

Борицы Иркутской области выиграли две медали первенства. «Золото» взяла Александра Березовская. «Бронза» у Софии Березовской.

Бурятия первенство России женская борьба спорт

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