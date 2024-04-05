Борица из Бурятии выиграла первенство России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Она завоевала золотую медаль в весовой категории 57 кг



3 апреля в Москве завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменок из различных регионов Российской Федерации.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, спортсменка из Бурятии Должон Цынгуева завоевала золотую медаль турнира в весовой категории 57 кг. Спортсменка тренируется в СШОР №7. Тренеры: Раднаев Б.Г., Базаров В Ц., Базаров Б.Б. и Гулгенов Ц.Б.



Остались в шаге от победы и заняли пятые места: Сэлмэг Лыкшитова (СШОР №7, Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е., Гулгенов Ц.Б.) и Виктория Ситникова (СШОР №7, Кузьмин Е.Е., Усольцева Л.Е., Гулгенов Ц.Б.).



Борицы Иркутской области выиграли две медали первенства. «Золото» взяла Александра Березовская. «Бронза» у Софии Березовской.



