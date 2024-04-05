На Байкале летом состоится всероссийская конференция

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Её посвятят развитию энергетики Прибайкальской территории



В Байкальске с 4 по 7 июня пройдёт IV всероссийская конференция «Региональная энергетическая политика Прибайкальской территории». На мероприятии обсудят проблемы и перспективы развития энергетики Прибайкальской территории, разработку региональной энергетической политики и механизмов её реализации. Также состоится обмен мнениями между представителями научных организаций и региональных органов власти. Будут сформированы новые направления сотрудничества, сообщает ИСЭМ СО РАН.



От представителей науки участие примут БИП СО РАН (Байкальский институт природопользования СО РАН), БНЦ СО РАН (Бурятский научный центр СО РАН), ИГ СО РАН (Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН), ИГИП ДВО РАН (Институт геологии и природопользования ДВО РАН), ИНГГ СО РАН (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН), ИНЦ СО РАН (Иркутский научный центр СО РАН), ИПРЭК СО РАН (Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН), ИСЭМ СО РАН (Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН), ИТТиПЭ МГУНиТ (Институт теплотехники и промышленной экологии Монгольского государственного университета науки и технологии), ИФТПС СО РАН (Институт физико-технических проблем Севера им В.П. Ларионова СО РАН), ИЭИ ДВО РАН (Институт экономических исследований ДВО РАН), ИЭиОПП СО РАН (Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН), МИЦ (Международный исследовательский центр), ОНЦ СО РАН (Омский научный центр СО РАН), ТИГ ДВО РАН (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН) и ЯНЦ СО РАН (Якутский научный центр СО РАН).



Среди направлений работы конференции будут:

- региональная политика в условиях энергетического перехода;

- газификация регионов, роль СПГ;

- текущие и перспективные региональные топливно-энергетические балансы;

- трансформация региональной энергетической инфраструктуры;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- экологические проблемы энергетики и влияние глобальной климатической политики;

- проблемы энергоснабжения удалённых территорий и зон особого природопользования;

- распределённая генерация;

- энергетическая безопасность регионов;

- механизмы реализации региональной энергетической политики.



Возрастное ограничение: 16+.

