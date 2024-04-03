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Улан-удэнцы продолжают выступать против электросамокатчиков

Улан-удэнцы продолжают выступать против электросамокатчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограничения для них поддержали более половины горожан

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что свыше половины – 60% – жителей бурятской столицы одобряют ограничения для электросамокатчиков. В прошлом году таковых было 62%.

Женщины выступают за определённые требования для любителей таких девайсов активнее мужчин (67% и 53% соответственно). Среди улан-удэнцев младше 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше.

По мнению горожан, скорость передвижения на электросамокатах нужно ограничить и разрешить пользоваться ими только совершеннолетним, причём с выдачей соответствующего удостоверения.

Ещё весной в Улан-Удэ определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте нельзя. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», Горсад, территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».

Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы со знаком «Жилая зона». Контролировать скорость смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются». Всего для них отвели 116 парковочных мест. В 2024-ом станет ещё больше. 
электросамокаты

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