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Жители Бурятии пожаловались на невозможность купить льготные авиабилеты на север

Жители Бурятии пожаловались на невозможность купить льготные авиабилеты на север
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Минтранс объяснил, что они не правы

В паблике «Аноним 03» опубликован пост о том, что льготные билеты на рейсы из Улан-Удэ до Нижнеангарска и Таксимо можно приобрести только в кассах.

«Сегодня пришла новость о продаже авиабилетов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Улан-Удэ по двум разным тарифам. Для жителей Бурятии (прописанных в республике) билет стоит 5800, но приобрести его можно только в кассах. И для всех остальных по цене 11 190, приобрести которые можно и через интернет. Вот теперь представьте, что человек из небольшого населённого пункта, где нет этих самых касс, решил слетать на север (вахтовик, в гости) или, наоборот, в столицу республики. Ему нужно найти эту кассу, там заплатить комиссию, а если маршрут сложный и путешествует семья, то это ещё больше проблем».

Автор поста посетовал, что живём в 21 веке, «интернет-сервисы развиваются, а нас отправляют в кассы». Он обратился к главе Бурятии и гендиректору авиакомпании «Ангара», выполняющий полёты на север республики, «решить вопрос».

Минтранс Бурятии отреагировал в комментариях.

«Купить авиабилеты по специальному тарифу можно и дистанционно», - объяснили чиновники. Они дали номера телефонов, по которым можно связываться через мессенджеры с кассой «Ангара-Сервис». Отмечено, что есть возможность купить билет и по электронной почте:

«Сообщение должно содержать информацию о маршруте, дате вылета, количестве необходимых билетов, данные пассажира (ов) (ФИО, дата рождения, серия № паспорта, фото страницы паспорта, содержащее информацию о регистрации по месту жительства). Менеджер направит ссылку для оплаты также в мессенджер/электронную почту. После произведенной оплаты менеджер направит оформленный билет, чек».

Подробная же информация размещена на сайте авиакомпании «Ангара».

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Ангара» ввела дифференцированные тарифы с начала 2024 года. Льготный тариф при полётах в Нижнеангарск и Таксимо доступен только жителям Бурятии.

Сейчас авиакомпания уже продаёт билеты на лето 2024 года.

авиация "Ангара" Таксимо Нижнеангарск

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