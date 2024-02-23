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В Бурятии открыта продажа билетов в Таксимо и Нижнеангарск на лето 2024 года

В Бурятии открыта продажа билетов в Таксимо и Нижнеангарск на лето 2024 года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

В том числе по льготным тарифам

О том, что авиакомпания «Ангара» стала продавать авиабилеты на север Бурятии по летнему расписанию (оно вводится в последнее воскресенье марта), сообщил 23 февраля в своём телеграм-канале Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта Улан-Удэ.

«Жители Бурятии могут купить билет на данный маршрут по льготной цене», - отметил он.

По словам Гармаева, коммерческий тариф в два раза выше.

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Ангара» с 1 января 2024 года ввела дифференцированный тариф на рейсах из Улан-Удэ в Таксимо и Северобайкальск. Субсидированные билеты доступны только зарегистрированным на территории Бурятии.

Купить авиабилеты по специальному тарифу жители республики могут в кассах аэропортов и у агентов. Взимаются кассовые сборы.

Аэропорт "Байкал" авиация Северобайкальск Таксимо

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