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Жителей Бурятии просят снимать на видео мусорящих водителей

Жителей Бурятии просят снимать на видео мусорящих водителей
Общество,  Фото:из архива
Нарушителей необходимо снять на видео

1 апреля в Улан-Удэ начался месячник чистоты. Он будет длиться до 30 апреля, а общегородский субботник (0+) состоится 20 апреля.

Между тем, в Бурприродзоре напомнили о статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за выброс мусора из транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, тракторов и т.д.) и прицепов к ним вне установленных мест.

К ответственности могут привлечь граждан, должностных лиц, юрлиц на основе видеодоказательства. Предельный размер штрафа зависит от вида транспортного средства.

Сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физлицу-нарушителю до 15 тысяч руб. (юрлицу - до 50 тысяч рублей), с грузовика - до 50 тысяч рублей (юрлицу - до 120 тысяч рублей).

- Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспортное средство или прицеп могут конфисковать, - отметили в Бурприроднадзоре.

Видеоматериалы нарушений – всброс мусора в несанкционированных местах (с фиксацией госномера автомобиля) жителей просят отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru, телефон? 44-44-97.

мусор водители

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