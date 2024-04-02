Они не хотят помогать детям с уроками
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что 75% жителей бурятской столицы помогают с домашним заданием своим детям-младшеклассникам и 57% – учащимся 5-7 классов. Чем старше школьники, тем больше среди них тех, кто делает всё самостоятельно: на помощь ученикам 8-9 классов приходит один из трёх родителей, 10-11-х – лишь каждый шестой.
Тех, чьи дети учатся в 1-7 классах, эта обязанность раздражает сильнее, чем остальных. Необходимость сидеть над уроками чаще нервирует женщин. И только «домашка» старшеклассников одинаково досаждает и отцам, и матерям. Последние больше занимаются с детьми до 4 класса, а с 5-го «эстафету» подхватывают мужчины.
В Улан-Удэ «домашка» раздражает матерей больше, чем отцов
Общество, Фото:
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Они не хотят помогать детям с уроками
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