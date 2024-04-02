Больше половины жителей ДФО любят свою работу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Чаще всего о любви к своей работе говорят представители индустрии фитнеса и салонов красоты



57% жителей Дальневосточного федерального округа любят свою работу. Таковы данные опроса сервиса «Авито Работа».



- Аналитики выяснили, что 57% опрошенных жителей Дальневосточного федерального округа любят свою работу, 33% респондентам нравятся некоторые аспекты их работы, и лишь 11% не чувствуют удовлетворения от дела, которым занимаются. При этом в прошлом году число жителей региона, признавшихся в любви к своей карьере, было ниже – 55%, - сообщают эксперты.



Чаще всего о любви к своей работе говорили представители индустрии фитнеса и салонов красоты (74%), сферы искусства, развлечений и масс-медиа (66%), медицины и фармацевтики (64%), а также автомобильного бизнеса (63%).



Наиболее удовлетворены своей работой респонденты старшего возраста от 65 лет (71%) и молодёжь от 18 до 24 лет (66%).

