02 апреля

01 апреля

Популярное

Больше половины жителей ДФО любят свою работу

Больше половины жителей ДФО любят свою работу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Чаще всего о любви к своей работе говорят представители индустрии фитнеса и салонов красоты

57% жителей Дальневосточного федерального округа любят свою работу. Таковы данные опроса сервиса «Авито Работа».

- Аналитики выяснили, что 57% опрошенных жителей Дальневосточного федерального округа любят свою работу, 33% респондентам нравятся некоторые аспекты их работы, и лишь 11% не чувствуют удовлетворения от дела, которым занимаются. При этом в прошлом году число жителей региона, признавшихся в любви к своей карьере, было ниже – 55%, - сообщают эксперты.

Чаще всего о любви к своей работе говорили представители индустрии фитнеса и салонов красоты (74%), сферы искусства, развлечений и масс-медиа (66%), медицины и фармацевтики (64%), а также автомобильного бизнеса (63%).

Наиболее удовлетворены своей работой респонденты старшего возраста от 65 лет (71%) и молодёжь от 18 до 24 лет (66%).
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «домашка» раздражает матерей больше, чем отцов
В Улан-Удэ «домашка» раздражает матерей больше, чем отцов
Общество, 02.04.2024
Они не хотят помогать детям с уроками
В Бурятии завершились воздушные тренировки лесного спецназа
В Бурятии завершились воздушные тренировки лесного спецназа
Общество, 02.04.2024
 «Это самая лучшая работа в мире», - признался парашютист-пожарный
В небе над столицей Бурятии зависло что-то непонятное
В небе над столицей Бурятии зависло что-то непонятное
Общество, 02.04.2024
Странный светящийся объект озадачил интернет-пользователей

Больше половины жителей ДФО любят свою работу
Больше половины жителей ДФО любят свою работу
Общество, 02.04.2024
Чаще всего о любви к своей работе говорят представители индустрии фитнеса и салонов красоты
У некоторых улан-удэнцев могут забрать квартиры и участки
У некоторых улан-удэнцев могут забрать квартиры и участки
Общество, 02.04.2024
Часть горожан рискует остаться без недвижимости
В улан-удэнской колонии начнут производить строительные вагончики
В улан-удэнской колонии начнут производить строительные вагончики
Общество, 02.04.2024
Заказчиком выступит производственный кооператив
В Бурятии завершился фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина
В Бурятии завершился фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина
Общество, 02.04.2024
Концертмейстером выступила народная артистка России Дарима Линховоин
В Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД подшутили над водителями
В Бурятии в День смеха сотрудники ГИБДД подшутили над водителями
Общество, 02.04.2024
Многие автомобилисты быстро «раскусили» автоинспекторов
В городском перинатальном центре Улан-Удэ в марте родилось 300 малышей
В городском перинатальном центре Улан-Удэ в марте родилось 300 малышей
Общество, 02.04.2024
Девочек на свет появилось чуть больше, чем мальчиков
В Бурятии ребёнок с диабетом в тяжёлом состоянии попал в больницу
В Бурятии ребёнок с диабетом в тяжёлом состоянии попал в больницу
Общество, 02.04.2024
Детский омбудсмен заявила, что за ним не следили родители

В Бурятии для лесников закупили четыре мотоцикла
В Бурятии для лесников закупили четыре мотоцикла
Общество, 02.04.2024
Мотоциклы будут применять для патрулирования
В Бурятии корова утонула в болоте
Общество, 02.04.2024
Сейчас идёт поиск хозяина животного

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^