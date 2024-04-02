Чаще всего о любви к своей работе говорят представители индустрии фитнеса и салонов красоты
57% жителей Дальневосточного федерального округа любят свою работу. Таковы данные опроса сервиса «Авито Работа».
- Аналитики выяснили, что 57% опрошенных жителей Дальневосточного федерального округа любят свою работу, 33% респондентам нравятся некоторые аспекты их работы, и лишь 11% не чувствуют удовлетворения от дела, которым занимаются. При этом в прошлом году число жителей региона, признавшихся в любви к своей карьере, было ниже – 55%, - сообщают эксперты.
Чаще всего о любви к своей работе говорили представители индустрии фитнеса и салонов красоты (74%), сферы искусства, развлечений и масс-медиа (66%), медицины и фармацевтики (64%), а также автомобильного бизнеса (63%).
Наиболее удовлетворены своей работой респонденты старшего возраста от 65 лет (71%) и молодёжь от 18 до 24 лет (66%).
Больше половины жителей ДФО любят свою работу
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