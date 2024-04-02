Детский омбудсмен заявила, что за ним не следили родители
Всё произошло в Тункинском районе. Юного местного жителя привезли оттуда в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Улан-Удэ. Состояние мальчика с диабетом резко ухудшилось. Об этом рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
- Врачи пришли к выводу, что это произошло из-за игнорирования рекомендаций медиков, недостаточного контроля со стороны родителей за приёмом лекарств и соблюдением диеты, – написала детский омбудсмен на своей странице.
Ганькина обратилась в районную прокуратуру, чтобы там дали оценку качеству оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, и в местную администрацию – для организации работы с семьёй подростка и оказания помощи.
В итоге представление внесли председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. КДН обязали устранить нарушения и поставить семью на учёт для дальнейшего наблюдения за ней.
Жизни юного пациента уже ничего не угрожает. Он планирует продолжить обучение, которое пришлось оставить из-за болезни.
В Бурятии ребёнок с диабетом в тяжёлом состоянии попал в больницу
Общество, Фото:
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