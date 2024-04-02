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Росгвардейцы Бурятии успешно выступили на турнире по практической стрельбе

Росгвардейцы Бурятии успешно выступили на турнире по практической стрельбе
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Участвовали более 60 спортсменов

В Бурятии завершился Кубок республики по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра памяти ветерана стрелкового спорта Алексея Шепелева. Турнир был организован региональной федерацией практической стрельбы. На соревнования съехались более 60 спортсменов.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии, в командном первенстве в стрельбе из пистолета сборные команды СОБР заняли первые места в классах «классический» и «серийный». Команда ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии заняла третье место в классе «серийный».

По итогам соревнований в личном первенстве сотрудники сил специального назначения Росгвардии завоевали призовые места – сотрудники СОБР майор полиции Олег Б. занял первое место в стрельбе из пистолета, с магазином не более 15 патронов, майор полиции Зорикто Б. в стрельбе из классического серийного самозарядного пистолета с однорядным магазином. Сотрудница ОМОН прапорщик полиции Любовь В. завоевала второе место в стрельбе из пистолета в классе «классический».



- Практическая стрельба отличается разнообразием упражнений. На кубке Бурятии мы подготовили для участников новые мишенные обстановки, наборы препятствий и условия выполнения, - отметил руководитель федерацией практической стрельбы Бурятии и главный судья соревнований Сергей Тулуев.

Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами. 

Росгвардия

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