Росгвардейцы Бурятии успешно выступили на турнире по практической стрельбе













В Бурятии завершился Кубок республики по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра памяти ветерана стрелкового спорта Алексея Шепелева. Турнир был организован региональной федерацией практической стрельбы. На соревнования съехались более 60 спортсменов.Как сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии, в командном первенстве в стрельбе из пистолета сборные команды СОБР заняли первые места в классах «классический» и «серийный». Команда ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии заняла третье место в классе «серийный».По итогам соревнований в личном первенстве сотрудники сил специального назначения Росгвардии завоевали призовые места – сотрудники СОБР майор полиции Олег Б. занял первое место в стрельбе из пистолета, с магазином не более 15 патронов, майор полиции Зорикто Б. в стрельбе из классического серийного самозарядного пистолета с однорядным магазином. Сотрудница ОМОН прапорщик полиции Любовь В. завоевала второе место в стрельбе из пистолета в классе «классический».- Практическая стрельба отличается разнообразием упражнений. На кубке Бурятии мы подготовили для участников новые мишенные обстановки, наборы препятствий и условия выполнения, - отметил руководитель федерацией практической стрельбы Бурятии и главный судья соревнований Сергей Тулуев.Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами.