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В улусе в Бурятии мусор вывозили не по графику

В улусе в Бурятии мусор вывозили не по графику
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местным жителям произвели перерасчёт на 23 тысячи

По результатам проверки прокуратуры жителям улуса Усть-Урма в Селенгинском районе Бурятии произвели перерасчёт за услугу по вывозу мусора.

«Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в деятельности регионального оператора. Установлено, что в нарушение требований законодательства вывоз твёрдых коммунальных отходов на территории улуса Усть-Урма осуществлялся с нарушением утверждённого графика», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Межрайонный прокурор внёс представление директору общества. После этого 68 потребителям произвели перерасчёт платы за коммунальную услугу на общую сумму 23 тысячи рублей.


мусор прокуратура

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