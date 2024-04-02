В улусе в Бурятии мусор вывозили не по графику

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местным жителям произвели перерасчёт на 23 тысячи



По результатам проверки прокуратуры жителям улуса Усть-Урма в Селенгинском районе Бурятии произвели перерасчёт за услугу по вывозу мусора.



«Гусиноозёрская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в деятельности регионального оператора. Установлено, что в нарушение требований законодательства вывоз твёрдых коммунальных отходов на территории улуса Усть-Урма осуществлялся с нарушением утверждённого графика», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Межрайонный прокурор внёс представление директору общества. После этого 68 потребителям произвели перерасчёт платы за коммунальную услугу на общую сумму 23 тысячи рублей.





