В Бурятии поменяется расписание нескольких пассажирских поездов

График изменится со 2 апреля



В связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Бурятии будет изменено расписание нескольких пассажирских поездов в апреле.



Так, из-за ремонта на участке Боярский – Посольская в периоды со 2 по 5 апреля, с 16 июля по 9 августа и с 13 по 27 августа пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток, №9/10 Владивосток – Москва, №4 Москва – Пекин (при назначении), № 69/70 Чита – Москва, №81/82 Улан-Удэ – Москва, №250 Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, №269/270 Чита – Адлер, №306 Иркутск – Улан-Батор, №328 Иркутск – Забайкальск, №361/362 Наушки – Иркутск-Пассажирский, №422 Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, №985/986 Забайкальск – Москва (при назначении), №989/990 Владивосток – Москва будут следовать по изменённому графику на Восточно-Сибирской железной дороге. Разница с действующим расписанием составит до 2 часа 27 минут, сообщили в ВСЖД.

