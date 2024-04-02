График изменится со 2 апреля
В связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Бурятии будет изменено расписание нескольких пассажирских поездов в апреле.
Так, из-за ремонта на участке Боярский – Посольская в периоды со 2 по 5 апреля, с 16 июля по 9 августа и с 13 по 27 августа пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток, №9/10 Владивосток – Москва, №4 Москва – Пекин (при назначении), № 69/70 Чита – Москва, №81/82 Улан-Удэ – Москва, №250 Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, №269/270 Чита – Адлер, №306 Иркутск – Улан-Батор, №328 Иркутск – Забайкальск, №361/362 Наушки – Иркутск-Пассажирский, №422 Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ, №985/986 Забайкальск – Москва (при назначении), №989/990 Владивосток – Москва будут следовать по изменённому графику на Восточно-Сибирской железной дороге. Разница с действующим расписанием составит до 2 часа 27 минут, сообщили в ВСЖД.
В Бурятии поменяется расписание нескольких пассажирских поездов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Два спортсмена республики стали победителями соревнований
Уроженец Гусиноозёрска занял второе место на турнире
На соревнованиях отличились стрелки из классического лука
Запланированы ремонтные работы
Сама же коробка «разваливается на глазах»
Обновлять её будут по ночам
Маршрут работает в будние дни
В нём примут участие 16 команд
Они не хотят помогать детям с уроками
«Это самая лучшая работа в мире», - признался парашютист-пожарный
Начался дорожный сезон
Странный светящийся объект озадачил интернет-пользователей
Чаще всего о любви к своей работе говорят представители индустрии фитнеса и салонов красоты
Часть горожан рискует остаться без недвижимости
Заказчиком выступит производственный кооператив