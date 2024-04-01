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Облезлую «туалетную» плитку в Улан-Удэ обновят к концу лета

Облезлую «туалетную» плитку в Улан-Удэ обновят к концу лета
Общество, 
А сам путепровод на Элеваторе оборудуют ливнёвками

В столице Бурятии стартовал ремонт откосов путепровода на автомобильной развязке в центре города – на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября. Как сообщил в своём telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сейчас рабочие убирают старую плитку и демонтируют ограждения.

- Все работы подрядчик обещает завершить до 31 августа. Во время дождей и таяния снега под путепроводом скапливается очень много воды. Поэтому проект предусматривает ливневую систему – и сверху, и снизу, – отметил градоначальник.

Шутенков напомнил: прошлой весной на сайте «Активный горожанин» и платформе обратной связи устроили голосование, в ходе которого горожане выбирали понравившийся эскиз по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы. Более половины в итоге выбрали цветные бетонные модули.

- Или, как назвали это специалисты, газонную решётку – как около магазина «Оскар», – пояснил мэр. – За четыре года службы она показала свою надёжность и неприхотливость в обслуживании и, несмотря на снег и дождь, не потеряла цвет и сохранила внешний вид.



Электронный аукцион на обновление откосов объявили в январе. Приём заявок завершился 22 февраля. Начальная цена контракта составила 82 миллиона 577 тысяч рублей, а заказчиком выступил комитет городского хозяйства. Победу на торгах одержало ООО, уронившее стоимость контракта до 75 миллионов 971 тысячи.

Кстати, аукцион пришлось объявлять повторно. Изначально другое общество с ограниченной ответственностью согласилось сделать всё за 70 миллионов 603 тысячи. Однако другие компании, подавшие заявки, пожаловались в УФАС на нарушения при формировании требований к участникам аукциона и к материалам, используемым для ремонта. Жалобы признали обоснованными.

Сам процесс возьмут под круглосуточное видеонаблюдение. В техзадании говорится, что подрядчик должен обеспечить такую возможность заказчику в течение 14 дней после начала ремонта. Для этого придётся установить как минимум две веб-камеры и предоставить контакты специалиста, отвечающего за них.

- В зоны охвата должно попадать всё место выполнения работ с разных ракурсов, а не отдельные участки. Заказчику предоставляются прямые ссылки на трансляции web-камер в режиме реального времени, а не ссылки на регистраторы, – говорится в конкурсной документации.
благоустройство мэр Улан-Удэ

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