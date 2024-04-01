В Бурятии пообещали знойный май

Ранее в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц весны . Согласно ему, средняя температура воздуха в апреле окажется на 2°С, а по среднему и южному Прибайкалью – на один градус выше, чем в предыдущие годы. На севере Байкала – около средних многолетних значений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды на вегетационный период – с апреля по сентябрь. Проще говоря, на тёплое время года. В ближайшие пять месяцев холодов не ожидается ни в одном регионе – температура везде будет около и выше нормы, пишет «Российская газета». Правда, в ряде субъектов обещают высокий класс пожарной опасности.По словам Вильфанда, май в Бурятии, а также в соседнем Забайкалье и Иркутской области, Хакасии и на севере Якутии будет засушливым. Обильные осадки обойдут эти регионы стороной.Осадков в большинстве районов выпадет меньше привычного, на юго-западе и по северному Прибайкалью – примерно столько же, сколько обычно.Помимо официальных прогнозов, есть ещё и несколько метких народных наблюдений, раскрывающих непостоянный характер апреля. Вот некоторые из них:В апреле мокро – к грибному летуГроза в начале апреля – к тёплому лету и урожаю ореховПоверхность снега в начале месяца шероховатая – к урожаюЕсли в апреле днём жарко, а ночью прохладно – к хорошей (тёплой и безветренной) погодеМного берёзового сока в апреле – к дождливому летуЕсли молния сверкает, а грома не слышно, то лето окажется засушливым