В Бурятии нерпёнок улепётывал от туристов





В октябре-ноябре часть взрослых нерп перемещается в заливы на Байкале – Чивыркуйский и Баргузинский и на мелководье, где раньше всего появляется лёд. Вероятные причины таких миграций – комфортная температура воды и легкодоступная обильная пища. Позже байкальские тюлени уходят в открытые глубоководные участки, где и остаются зимовать.



Гораздо больше хлопот у самок, многих из которых ждёт встреча с новорождённым детёнышем. Нужно тщательно подготовить логово, чтобы малыш пережил холода. Мама-нерпа обустраивает его в торосах и делает недалеко от «домика» так называемые продухи – отверстия во льду, через которые можно нырять в воду и добывать пропитание.

Глава Минтуризма Бурятии Алдар Доржиев поделился в своём telegram-канале умилительным видео. На кадрах – белёк, который лежал себе спокойно на байкальском льду. В это время поблизости оказались туристы. Увидев людей, детёныш нерпы резво двинулся в сторону проруби и скрылся в ней.- Во время экскурсий на Байкале участились встречи туристов с нерпами, – отметил Алдар Доржиев.Он призвал всех соблюдать осторожность, чтобы не провалиться в воду, и посоветовал отправляться на экскурсии на священное озеро только с опытными гидами.