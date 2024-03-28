В Бурятии методом народной стройки строят церковь

Её возводят в селе Чикой
В селе Чикой Кяхтинского района Бурятии методом народной стройки возводят церковь.
Сельчане вносят свой посильный вклад. Так, два местных жителя бесплатно провели распиловку бруса, сообщается в группе «Местное самоуправление. Бурятия».
Ранее здесь никогда не было церкви. Весной 2022 года сельчане провели благотворительный марафон, собрав больше 700 тысяч рублей на стройку.
Инициаторами выступили активисты ТОС «Вера».
В общей сложности на эти цели семьям перечислили около 3 миллиардов рублей
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Её возводят в селе Чикой
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