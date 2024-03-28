В Бурятии методом народной стройки строят церковь









Ранее здесь никогда не было церкви. Весной 2022 года сельчане провели благотворительный марафон, собрав больше 700 тысяч рублей на стройку.



Инициаторами выступили активисты ТОС «Вера».





В селе Чикой Кяхтинского района Бурятии методом народной стройки возводят церковь.Сельчане вносят свой посильный вклад. Так, два местных жителя бесплатно провели распиловку бруса, сообщается в группе «Местное самоуправление. Бурятия».