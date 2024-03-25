В Бурятии родители-антипрививочники отказываются ставить малышам БЦЖ

Медики объяснили, почему так делать не стоит
В 2023 году у 328 жителей Бурятии впервые выявили туберкулёз. За год заболеваемость несколько снизилась (в 2022-м было 362 заболевших).
Однако ежегодно фиксируются запущенные случаи – в 2023 году четыре, в 2022 – также четыре. Это люди, которые не проходили флюорографию два и более года, некоторые – более пяти лет, сообщила на брифинге зампред правительства – министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Профилактика туберкулёза основывается на раннем его выявлении. Взрослым проводят флюорографическое исследование, школьникам – пробу Манту и Диаскинтест. При рождении детям ставят вакцину БЦЖ детям.
Однако, как выяснилось, в республике вакцину от туберкулёза получают 90% малышей. Так, в январе этого года 987 новорождённых не вакцинированы БЦЖ, из них 44% - из-за отказа родителей-антипрививочников, рассказал главный внештатный фтизиатр минздрава Бурятии Андрей Доржиев.
- Нужно вакцинироваться. Обратите внимание, мы на улицах практически не видим горбатых людей, а горб – это последствие перенесённого в детстве туберкулёза позвоночника. Чем мотивируют антипрививочники, что БЦЖ не спасает от туберкулёза. Естественно, БЦЖ не даёт стопроцентной гарантии, что человек не заболеет туберкулёзом, но в десятки раз сокращает риск распространённых форм туберкулёза и осложнения туберкулёза, - отметил Андрей Доржиев.
Ежегодно выявляются случаи выявления туберкулёза посмертно - в 2023 году десять человек, в 2022 – девять. При жизни они распространяли заболевание в своём окружении.
По словам медиков, именно на флюрообследовании строится раннее выявление туберкулёза. А заражению подвержены люди всех слоёв населения: «Мы должны понимать, что это не асоциальные лица, далеко не асоциальные», - подчеркнул главный врач республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Валерий Кожевников.
- Чем больше мы будем говорить о профилактических мероприятиях, тем больше на ранних этапах мы будем выявлять заболеваемость. На сегодня туберкулёз – лёгочный или внелёгочный – он излечивается в 100%. Мы хотим, чтобы все работодатели – частники, крупные предприятия, смотрели за своими работниками и без флюорографии не принимали никого. Медицинские работники, образовательные учреждения, «культура», систематически проводят флюроосмотры, но бывает, что некоторые лица или кадровики не смотрят на флюру, - подчеркнул Валерий Кожевников.
По данным анализа, 60% больных выявляют при профилактических осмотрах: «А нам бы хотелось, чтобы 100%», - отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- Туберкулёз – старая инфекция, которая хорошо изучена. Конечно, микобактерии туберкулёза меняются, приспосабливаются, выявляются антибиотикоустойчивые штаммы, но фтизиатрия очень успешно проводит работу в данном направлении. Есть такие препараты, которые эффективны даже против таких штаммов туберкулёза, - рассказала Елена Кузьмина.
Медики призывают взрослых минимум раз в два года проходить флюорографию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с 27 по 28 марта с 10:00 до 18:00 будут работать передвижные флюорографические комплексы. Сдать флюорографию можно будет на площади Советов и на площадке около Русского драмтеатра имени Бестужева.
В Бурятии родители-антипрививочники отказываются ставить малышам БЦЖ
Общество, Фото:
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