25 марта

24 марта

Популярное

В Бурятии родители-антипрививочники отказываются ставить малышам БЦЖ

В Бурятии родители-антипрививочники отказываются ставить малышам БЦЖ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики объяснили, почему так делать не стоит

В 2023 году у 328 жителей Бурятии впервые выявили туберкулёз. За год заболеваемость несколько снизилась (в 2022-м было 362 заболевших).

Однако ежегодно фиксируются запущенные случаи – в 2023 году четыре, в 2022 – также четыре. Это люди, которые не проходили флюорографию два и более года, некоторые – более пяти лет, сообщила на брифинге зампред правительства – министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Профилактика туберкулёза основывается на раннем его выявлении. Взрослым проводят флюорографическое исследование, школьникам – пробу Манту и Диаскинтест. При рождении детям ставят вакцину БЦЖ детям.

Однако, как выяснилось, в республике вакцину от туберкулёза получают 90% малышей. Так, в январе этого года 987 новорождённых не вакцинированы БЦЖ, из них 44% - из-за отказа родителей-антипрививочников, рассказал главный внештатный фтизиатр минздрава Бурятии Андрей Доржиев.

- Нужно вакцинироваться. Обратите внимание, мы на улицах практически не видим горбатых людей, а горб – это последствие перенесённого в детстве туберкулёза позвоночника. Чем мотивируют антипрививочники, что БЦЖ не спасает от туберкулёза. Естественно, БЦЖ не даёт стопроцентной гарантии, что человек не заболеет туберкулёзом, но в десятки раз сокращает риск распространённых форм туберкулёза и осложнения туберкулёза, - отметил Андрей Доржиев.

Ежегодно выявляются случаи выявления туберкулёза посмертно - в 2023 году десять человек, в 2022 – девять. При жизни они распространяли заболевание в своём окружении.

По словам медиков, именно на флюрообследовании строится раннее выявление туберкулёза. А заражению подвержены люди всех слоёв населения: «Мы должны понимать, что это не асоциальные лица, далеко не асоциальные», - подчеркнул главный врач республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Валерий Кожевников.

- Чем больше мы будем говорить о профилактических мероприятиях, тем больше на ранних этапах мы будем выявлять заболеваемость. На сегодня туберкулёз – лёгочный или внелёгочный – он излечивается в 100%. Мы хотим, чтобы все работодатели – частники, крупные предприятия, смотрели за своими работниками и без флюорографии не принимали никого. Медицинские работники, образовательные учреждения, «культура», систематически проводят флюроосмотры, но бывает, что некоторые лица или кадровики не смотрят на флюру, - подчеркнул Валерий Кожевников.

По данным анализа, 60% больных выявляют при профилактических осмотрах: «А нам бы хотелось, чтобы 100%», - отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- Туберкулёз – старая инфекция, которая хорошо изучена. Конечно, микобактерии туберкулёза меняются, приспосабливаются, выявляются антибиотикоустойчивые штаммы, но фтизиатрия очень успешно проводит работу в данном направлении. Есть такие препараты, которые эффективны даже против таких штаммов туберкулёза, - рассказала Елена Кузьмина.

Медики призывают взрослых минимум раз в два года проходить флюорографию.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с 27 по 28 марта с 10:00 до 18:00 будут работать передвижные флюорографические комплексы. Сдать флюорографию можно будет на площади Советов и на площадке около Русского драмтеатра имени Бестужева.

туберкулез медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области с экс-директора муниципального учреждения взыщут 1,5 млн
В Иркутской области с экс-директора муниципального учреждения взыщут 1,5 млн
Общество, 25.03.2024
Она признана виновной в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями
В Бурятии с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
В Бурятии с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Общество, 25.03.2024
Их получают 36,5 тысяч жителей республики
Творческие коллективы Бурятии примут участие в Дельфийских играх России
Творческие коллективы Бурятии примут участие в Дельфийских играх России
Общество, 25.03.2024
Подготовка длится с самого начала учебного года
В Улан-Удэ создадут мемориал участникам СВО в виде небесной юрты
В Улан-Удэ создадут мемориал участникам СВО в виде небесной юрты
Общество, 25.03.2024
На конкурсе победила работа Юрия Эрдынеева и Джейрана Уланова
В Улан-Удэ прошёл сольный концерт Дашимы Соктоевой
В Улан-Удэ прошёл сольный концерт Дашимы Соктоевой
Общество, 25.03.2024
Основу выступления составили аранжировки старинных бурятских народных песен
Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности
Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности
Общество, 25.03.2024
Особое внимание правоохранители обращают на общественные места
Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»
Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»
Общество, 25.03.2024
В республике собираются усилить меры безопасности в учреждениях культуры 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^