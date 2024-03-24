В Бурятии вырос спрос на таксистов

Работодатели готовы платить 100 тысяч рублей



В преддверии Дня таксиста эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на водителей такси в Бурятии и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов. День таксиста в России отмечается 22 марта.



В 2023 году работодатели по России опубликовали около 14 тысяч вакансий для водителей такси, что на 21% превышает показатель за 2022 год. В пятёрку лидеров по количеству вакансий для водителей такси вошли: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край и Ростовская область.



Между тем, на Дальнем Востоке спрос на таксистов в 2023 году увеличился на 30% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего водители требовались в Хабаровском крае (26% от всех подобных дальневосточных вакансий), Приморье (18%), Бурятии (16%). Требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в розничный бизнес.



При этом наиболее яркую динамику по росту количества вакансий таксистов показали работодатели из Забайкальского края, где за год потребность в новых сотрудниках такси выросла на 114% в сравнении с прошлым годом. На втором месте – ЕАО (рост спроса на 83% в сравнении с 2022 годом), на третьем – Сахалинская область (+76%). В Бурятии спрос на профессиональных водителей такси в 2023 году вырос на 19% по сравнению с 2022 годом.



По стране таксистам готовы платить в среднем 107 300 руб., что на 23% больше, чем в 2022 году. При этом в Бурятии предлагаемая медианная зарплата у водителей такси в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 11% и составила 100 000 руб.

