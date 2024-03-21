В Бурятии обнаружили ещё одно забавное голосование по объектам благоустройства

В онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства обнаружили ещё один забавный вариант. Он касается посёлка Хоронхой Кяхтинского района Бурятии, которым предложили выбирать между двумя вариантами уличных фонарей. Освещение появится на улице Школьная.
На выбор предлагают два варианта, которые практически одинаковые. Один похож на привычный фонарь, второй – немного более современного дизайна.
Онлайн-голосование продлится до 30 апреля, оно проходит на сайте 03.gorodsreda.ru после авторизации через портал госуслуг. В голосовании могут принять участие жители старше 14 лет; отдать свой голос можно только за одну территорию или дизайн-проект.
Как сообщал «Байкал-Daily», у жителей посёлка Наушки тоже весьма занятное онлайн-голосование за объекты благоустройства. Им предлагают выбрать один из двух предложенных вариантов лавочек, которые установят на кладбище.
У других населённых пунктов варианты благоустройства намного солиднее. К примеру, улан-удэнцы выбирают между благоустройством «Арбата» и Александровского сада; жители Северобайкальска – между смотровой площадкой на горе и установкой памятника воинам-освободителям, жители Усть-Баргузина – между благоустройством набережной и возведением мемориала участникам вооружённых конфликтов.