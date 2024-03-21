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В музее истории Улан-Удэ вновь появился кот-«смотритель»

В музее истории Улан-Удэ вновь появился кот-«смотритель»
Общество,  Фото:страница Альбины Шарлановой
Сэма заменил Самсон

В музее истории города Улан-Удэ появился новый кот по кличке Самсон. Он поселился в начале марта и уже освоился на новом месте.

- Приехал Самсон! Такой воспитанный, нежный, интеллигентный! С огромными медовыми глазами! Облюбовал главный зал Ивана Голдобина, - написала на своей странице сотрудница музея Альбина Шарланова.



Пушистый «смотритель» пришёл на смену Сэму – коту, который больше десяти лет жил в музее. Его не стало в середине февраля.

Сэм появился по банальной причине – в музее завелись мыши. Тогда его принесла сотрудница ещё котёнком. Посетители и сотрудники музея любили кота, он стал своеобразной достопримечательностью и талисманом музея. Подробнее об истории Сэма – здесь 
музей истории города кошка

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