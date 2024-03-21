В музее истории Улан-Удэ вновь появился кот-«смотритель»

В музее истории города Улан-Удэ появился новый кот по кличке Самсон. Он поселился в начале марта и уже освоился на новом месте.
- Приехал Самсон! Такой воспитанный, нежный, интеллигентный! С огромными медовыми глазами! Облюбовал главный зал Ивана Голдобина, - написала на своей странице сотрудница музея Альбина Шарланова.
Пушистый «смотритель» пришёл на смену Сэму – коту, который больше десяти лет жил в музее. Его не стало в середине февраля.
Сэм появился по банальной причине – в музее завелись мыши. Тогда его принесла сотрудница ещё котёнком. Посетители и сотрудники музея любили кота, он стал своеобразной достопримечательностью и талисманом музея. Подробнее об истории Сэма – здесь