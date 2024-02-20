В музее истории Улан-Удэ умер мохнатый смотритель - кот Сэм

Он прожил там более десяти лет

О кончине самого популярного у посетителей музея истории города Улан-Удэ сообщила во «Вконтакте» сотрудница музея Альбина Шарланова.

«Нашего Сэма больше нет.... Сегодня ночью... Не стало...Друзья, вспомните его, ведь он был настоящим другом, сотрудником и всенародным любимцем!» - написала она.

Сэма подбросили в музей ещё котёнком. Он прожил там более десяти лет.

На вопрос в комментариях «Что случилось?», Альбина Шарланова ответила: «Наверное, от старости…»

«Хороший был кот…», «Жало котика» - пишут в комментариях к печальному посту.

В 2019 году «живой талисман» отметил 10-летний юбилей. Прочитать историю появления кота в музее можно по ссылке.



