В музее истории Улан-Удэ умер мохнатый смотритель - кот Сэм

Он прожил там более десяти лет
О кончине самого популярного у посетителей музея истории города Улан-Удэ сообщила во «Вконтакте» сотрудница музея Альбина Шарланова.
«Нашего Сэма больше нет.... Сегодня ночью... Не стало...Друзья, вспомните его, ведь он был настоящим другом, сотрудником и всенародным любимцем!» - написала она.
Сэма подбросили в музей ещё котёнком. Он прожил там более десяти лет.
На вопрос в комментариях «Что случилось?», Альбина Шарланова ответила: «Наверное, от старости…»
«Хороший был кот…», «Жало котика» - пишут в комментариях к печальному посту.
В 2019 году «живой талисман» отметил 10-летний юбилей. Прочитать историю появления кота в музее можно по ссылке.
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