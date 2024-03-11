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В Забайкальском крае отремонтируют более 300 км региональных дорог

В Забайкальском крае отремонтируют более 300 км региональных дорог
Общество,  Фото:t.me/am_osipov

На это потратят 5,8 млрд рублей

Более 300 км региональных дорог отремонтируют в Забайкальском крае по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году. Об этом сообщил 11 марта в своём телеграм-канале губернатор края Александр Осипов.

«Подписан соответствующий документ, - отметил он. - На обновление этих дорог выделено 5,8 млрд рублей».

Работы развернут на 31 участке автодорог в 18 районах края.

«Обязательно  продолжим ремонт самой протяжённой автодороги в Забайкалье – Могойтуй - Сретенск - Олочи, которая проходит по территории семи районов края», - пообещал  глава региона.

По словам Осипова, также обновят дорогу Новая Кука – Могзон - Хилок.
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