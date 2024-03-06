29-я армия ВВО из Забайкалья стала «гвардейской»

Наименование присвоено за массовый героизм и отвагу



4 марта указом президента Российской Федерации Владимира Путина почётное наименование «гвардейская» присвоено 29 общевойсковой армии Восточного военного округа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



- За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, - говорится в Указе.



29-я общевойсковая армия сформирована 23 августа 2010 года. Соединения и воинские части дислоцированы на территории Забайкальского края. Организационно 29-я армия входит в состав Восточного военного округа, штаб армии находится в Чите.

