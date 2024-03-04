Им вручили сертификаты на 100 000 рублей
1 марта в Улан-Удэ состоялась церемония награждения команд-победителей республиканского конкурса социальных проектов «Жить и работать в Бурятии».
Напомним, что ранее, в ходе конкурсного отбора были проведены стратегические сессии «Социальные инициативы для решения жизненных ситуаций» в пяти районах Бурятии. По итогам стратегических сессий в каждом из районов были отобраны три лучших проекта. Второй отборочный тур состоялся в рамках I республиканского патриотического форума, где участники презентовали свои проекты.
Победителями стали:
- Заиграевский район, проект «Дом.03»;
- Селенгинский район, проект «Я могу»;
- Еравнинский район, проект «Школа молодого медика»;
- Тарбагатайский район, проект «Тропа выживания: гора Казачья»;
- Кяхтинский район, проект «Передвижной театр кукол: Театр – играть могут все!».
После награждения, во второй части мероприятия финалисты рассказали о первых результатах реализации, поделились планами на будущее. Презентации прошли в формате активного диалога. Гости церемонии дали краткие рекомендации, практические советы, обсудили с участниками меры поддержки.
Всем командам были вручены дипломы победителей и сертификаты на 100 000 рублей, сообщает Бурятский республиканский институт образовательной политики.
В Бурятии наградили победителей конкурса соцпроектов
Общество, Фото:
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