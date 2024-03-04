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В Улан-Удэ отпразднуют Масленицу

В Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник закончится традиционным сжиганием чучела

17 марта в столице Бурятии состоится традиционное народное гуляние «Семейная Масленица – 2024». Мероприятие проведут в этнографическом музее.

В рамках праздника покажут театрализованную постановку с участием творческих коллективов Улан-Удэ и республики. Гости Масленицы также познакомятся с народными обычаями и традициями проводов зимы и встречи весны.

Также будут проведены игры, в которых можно будет посостязаться в ловкости, силе и хитрости. Кульминацией праздника станет розыгрыш самых ценных призов на ледовом столбе.

Закончится праздник традиционным сжиганием чучела по древним языческим традициям, символизирующим проводы зимы.

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Улан-Удэ Праздники Масленица

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