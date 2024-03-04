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В Улан-Удэ состоялся борцовский турнир, посвящённый Сагаалгану

В Улан-Удэ состоялся борцовский турнир, посвящённый Сагаалгану
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
В соревнованиях участвовали мужчины и юноши

1 марта в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир «Цагаалхын Найр» по бурятской борьбе среди юношей и мужчин, посвящённый празднику Сагаалган. На мероприятии разыгрывались призы университетов и дацанов Буддийской традиционной Сангхи России.

В турнире участвовало 645 участников со всей России. Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, победителями у мужчин стали:

Весовая категория 63 кг
1. Дамдинов Жаргал, Цээжэ Бургултайский дацан
2. Данжалов Денис, Санагинский дацан
3. Баяндуев Жаргал, Баргузинский дацан
4. Цыренжапов Номто, Кижингинский дацан
5. Будаев Баярто, Кижингинский дацан
6. Мазули Анатолий, Курумканский дацан
7. Данжаев Арсалан, Загустайский дацан
8. Жамсаранов Чимит, Загустайский дацан.

Весовая категория 75 кг
1. Ульзетуев Сангади, Цээжэ Бургултайский дацан
2. Ухинов Галсан, дацан «Балдан Брэйбун»
3. Ухинов Чингис, дацан «Балдан Брэйбун»
4. Ульзутуев Зоригто, Сартул-Булагский дацан
5. Очиров Баясхалан, Баргузинский дацан
6. Султумов Баир, Шибертуйский дацан
7. Цыбенов Алексей, дацан «Балдан Брэйбун»
8. Гармаев Сандан, Цээжэ-Бургалтайский дацан

Весовая категория свыше 75 кг
1. Максаров Цыбик, Агинский дацан
2. Санжеев Ринчин, Цээжэ-Бургалтайский дацан.
3. Цыренжапов Эрдэм, Агинский дацан.
4. Дугаров Доржи, Цээжэ-Бургалтайский дацан.
5. Цырендондопов Зоригто, дацан «Балдан Брэйбун»
6. Нимаев Аюр, Тугнуйский дацан
7. Дарижапов Марк, Курумканский дацан.
8. Шадапов Буянто, Курумканский дацан

В абсолютном первенство среди юношей 12 лет победителем стал Матвей Х., представляющий Улан-Удэнский дацан «Хамбын Хурээ».
Бурятия спорт национальная борьба бухэ барилдаан турнир Улан-Удэ Сангха

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