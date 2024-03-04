В Бурятии жителей прибрежного района призвали не соваться на Селенгу









Спасатели напомнили: выходить и выезжать на водоёмы весной нельзя – ледовый покров не способен выдержать даже вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Взрослых призывают следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Накануне в республиканском управлении МЧС предупредили , что весенний лёд очень коварен. Под влиянием солнца и перепадов температуры он начинает стремительно разрушаться.Спасатели напомнили: выходить и выезжать на водоёмы весной нельзя – ледовый покров не способен выдержать даже вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Взрослых призывают следить за детьми и не оставлять их без присмотра.











Жителей и гостей Прибайкальского района попросили не выходить и не выезжать на Селенгу вне специально оборудованных переправ. Дело в том, что там в начала марта стартовала распиловка льда.Работы ведутся на реке в границах от местности Петуховка и села Ильинка. Они продлятся по 8 марта, сообщили на официальном сайте муниципального образования.