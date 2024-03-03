Жителей Бурятии предупредили о коварстве весеннего льда



В республиканском управлении МЧС предупредили, что весенний лёд очень коварен. Под влиянием солнца и перепадов температуры он начинает стремительно разрушаться.



Жителям Бурятии напомнили, что выходить и выезжать на водоёмы весной нельзя – ледовый покров не способен выдержать даже вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Взрослых призывают следить за детьми и не оставлять их без присмотра.