Осуждённых навестили их родственники
В улан-удэнской исправительной колонии № 7, где отбывают наказание женщины, прошёл день открытых дверей.
- Учреждение посетили родственники положительно характеризующихся осуждённых отряда № 1. Они получили возможность повидать своих близких, а также ознакомиться с условиями отбывания наказания, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Начальник отряда провел для гостей экскурсию по общежитию, где проживают их родные. В комнате воспитательной работы им продемонстрировали видеоролики о мероприятиях, проводимых в колонии.
После осуждённые женщины смогли пообщаться со своими родными.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно день открытых дверей состоялся также в исправительной колонии строгого режима №8.
В женской колонии в Улан-Удэ прошёл день открытых дверей
Общество, Фото:
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