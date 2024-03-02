В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей

Осуждённых навестили их родственники



В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей.



На встречу были приглашены родственники положительно характеризующихся и трудоустроенных осуждённых. Всего колонию посетили 17 родственников.



- Сотрудники рассказали гостям учреждения об условиях содержания осуждённых и провели экскурсию по жилой зоне. Они посетили магазин, церковь, буддийский дуган и ознакомились с расположенными на территории колонии памятниками. Родственники поблагодарили администрацию учреждения за предоставленную возможность своими глазами увидеть условия отбывания наказания осуждённых, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

