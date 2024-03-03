В районной больнице в Бурятии появился новый маммограф

Оборудование поможет выявить рак груди на ранней стадии
В Курумканской центральной районной больнице установили новый цифровой рентгеновский маммографический аппарат. Его приобрели в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», который инициировал президент России Владимир Путин.
Оборудование предназначено для проведения скрининговых исследований молочных желез. У него высокоточная система настроек и минимальная лучевая нагрузка. А ещё аппарат обладает широким динамическим диапазоном приёмника, высокой разрешающей способностью и низким уровнем шумов.
- Новое оборудование будет помогать нам в выявлении рака молочной железы на ранней стадии, – пояснила главный врач Курумканской ЦРБ Виктория Мунхоева.
Она напомнила, что маммографию рекомендуется проходить всем женщинам старше 40 лет не реже раза в два года, а тем, кому больше 50-ти – каждый год.
- Сейчас мы получаем санитарно-эпидемиологическое заключение, после чего аппарат начнёт работу, – добавила руководитель медучреждения.
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