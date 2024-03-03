В Бурятии осуждённый мужчина «поменял» условный срок на реальный



Недавно Гусиноозёрский суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного наказания мужчине, которого осудили за кражу – по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.



Тогда ему дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Однако осуждённый никаких должных выводов так и не сделал и на путь исправления не встал. За год его трижды привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.



В итоге служители Фемиды отменили условный срок и заменил его реальным – два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

