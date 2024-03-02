В Этнографическом музее в Улан-Удэ медведи вышли из спячки

Общество, Фото: Этнографический музей

Они провели в спячке два месяца



Медведи из Этнографического музея народов Забайкалья проснулись после зимней спячки. Они выходят из берлоги в вольеры, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солнце.



- Первым начал выходить из своей берлоги Малыш, а 1 марта вышла и Семёниха. В этом году медведи спали хорошим крепким сном почти два месяца, хорошо скинули в массе, - рассказали в Этнографическом музее.







В первые дни после спячки у медведей зверский аппетит, в день они съедают до 20 кг мяса и субпродуктов. Сотрудники Этнозоосада, в свою очередь, заранее создали необходимый запас продуктов для кормления мишек.



Пока медведи выходят ненадолго – минут на 30-40. Они лежат на солнышке, греются, играют и уходят обратно в свою тёплую берлогу. Когда станет теплее, время бодрствования будет увеличиваться.

