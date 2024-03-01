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В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла

В Забайкалье 101 год исполнилось труженице тыла
Общество,  Фото:Петровск-Забайкальский центр соцобслуживания «Ветеран»
В Петровск-Забайкальском поздравили долгожительницу, проживающую в соццентре

1 марта в Забайкалье свой 101-й день рождения отмечает труженица тыла Екатерина Анифовна Ткачева. В день образования Забайкальского края в Петровск-Забайкальском комплексном центре социального обслуживания населения «Ветеран» её поздравили с очередным днём рождения и передали поздравительную открытку, цветы и подарки от губернатора края.

Несмотря на солидный возраст, Екатерина Анифовна хорошо помнит, сколько тягот выпало на её долю, что довелось пережить. Уроженка Хохотуйского района рано повзрослела, начав трудиться на полях родного колхоза в возрасте 14 лет. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Екатерина окончила курсы трактористов. Всю войну находилась на самых важных работах, связанных с посевной и уборочной. Она не просто хорошо работала в тылу, но и рвалась на фронт. Ответственной и трудолюбивой Екатерина Анифовна осталась и в мирное время – за её плечами 40 лет стажа.

- Одиннадцать лет Екатерина Анифовна проживает в учреждении социального обслуживания населения «Ветеран», где окружена заботой и вниманием, - сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
Забайкальский край долгожитель ветераны

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