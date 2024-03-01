В Монголии объявлен тендер на строительство метро в Улан-Баторе

На строительство планируют выделить около 180 миллиарда тугриков



Вчера, 29 февраля, в Монголии был объявлен международный открытый тендер по выбору компании, которая будет оказывать консультационные услуги и разрабатывать техзадание и прочие технические условия для проекта метрополитена или аналогичного общественного транспорта в Улан-Баторе.



Согласно постановлению правительства Монголии поручено провести соответствующие расчёты и исследования для строительства крупнотоннажного общественного транспорта или метро в Улан-Баторе, а также предоставить подрядные и управленческие консультационные услуги, чтобы включить предстоящие расходы в бюджет столицы на 2024 год и обсудить на столичном хурале гражданских представителей.



По словам мэра столицы Х. Ньямбаатара, технико-экономическое обоснование было выполнено японскими учёными и исследователями. Консультационную группу проекта выберут сегодня. С 4 по 7 марта состоится встреча с рядом организаций в сфере энергетики. Тендерные документы будут приниматься до 18 марта.



Общая сметная стоимость метро составляет 181,9 миллиарда тугриков. Бюджет проекта на этот год составит 54,6 миллиарда тугриков. В рамках проекта будет построена линия метро от Амгаланга до Толгоя протяжённостью 17,6 км. Линия длиной 6,6 км от Офицеруудын ордон до 10-го квартала пройдёт под землёй. Из 10-го квартала до Толгоя будет построена надземная линия.

