В Бурятию приехали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
В Улан-Удэ стартовала традиционная матчевая встреча городов Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике. В этом году столица Бурятии принимает 367 спортсменов. Соревнуются юноши и девушки 2007-2008 гг.р. и 2009-2010 гг.р.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, на соревнования приехали ребята из Иркутска, Читы, Шелехова, Ангарска, Тулуна, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, Зимы и Забайкальского края. Бурятию представляют Еравнинский, Агинский, Джидинский, Курумканский, Мухоршибирский, Бичурский и Прибайкальский районы, Гусиноозёрск, Онохой и Улан-Удэ.
- Основная задача – посмотреть наш резерв, кто в будущем представит сборные команды наших регионов. Будем ждать от них высоких спортивных результатов, - пояснил Павел Яковлев, старший тренер Бурятии по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта России.
В программу соревнований вошли бег на дистанции 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, прыжки в длину и тройной прыжок.
- Это очень хороший опыт. Я, как и многие мои знакомые, планирую с этим спортом связать жизнь, поэтому такие мероприятия нужно проводить регулярно, - рассказала Анастасия, участница соревнований из города Иркутск.
Подобные матчевые встречи проводятся уже в течение 60 лет. Сегодня, 1 марта, девушкам и юношам предстоит преодолеть самую большую дистанцию – 3000 метров.
В Улан-Удэ собрались легкоатлеты ДФО и СФО
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