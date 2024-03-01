В Бурятии провели масштабную переоценку недвижимости

Всего оценено более 560 тысяч объектов недвижимости



В 2023 году в Бурятии провели массовую переоценку всех зданий, помещений, сооружений, объектов капитального строительства и машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).



Результаты определения кадастровой стоимости объектов утверждены приказом министерства имущественных и земельных отношений Бурятии от 13.10.2023 № 96 и применяются с 1 января 2024 года. Всего оценено более 560 тысяч объектов недвижимости, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.



- Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно самостоятельно. Заказав бесплатно онлайн выписку о кадастровой стоимости объекта в личном кабинете на официальном сайте Росреестра или через портал госуслуг, - отметили в ведомстве.



Кроме этого, существует ряд способов получить информацию об изменении кадастровой стоимости объектов капитального строительства. Среди них электронные сервисы «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн», «Фонд данных государственной кадастровой оценки» на сайте Росреестра.



Также информацию о кадастровой стоимости можно получить в своём личном кабинете на сайте ФНС России.



- Кадастровая стоимость объектов может измениться в соответствии с п.7 ст. 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ в случае, если в течение 2023 года уточнены характеристики или добавлена недостающая информация в ЕГРН. В таком случае, новая кадастровая стоимость будет применяться уже в первом квартале 2024 года, - отметил заместитель директора - главный технолог Филиала ППК «Роскадастр» по Бурятии Жаргал Ринчинов.





