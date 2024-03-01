В Бурятии люди пожаловались на разруху в селе

Там не чистят дороги и не ремонтируют фонари



Жители кабанского села Большое Колесово недовольны сложившейся там ситуацией. Дороги, по их словам, зимой не расчищали с помощью грейдера, а уличного освещения, по сути, нет.



- Вроде бы его включают, но когда работает меньше половины светильников, смысл думать, что у нас есть освещение? – задались сельчане вопросом в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Глава сельского поселения «Колесовское» Сергей Перевозников отметил: фонари, предположительно, перегорели из-за «некачественного электрического компонента и физического воздействия». А денег на новые пока нет.



- Закупка фонарей и ламп и ремонт запланированы. Назвать конкретные сроки пока затруднительно – проведём работы после поступления финансирования в бюджет поселения, – заверил сельский глава.



А вот грейдирование, как выяснилось, делали по мере необходимости – снега в Большом Колесово зимой было немного.