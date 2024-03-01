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В Бурятии люди пожаловались на разруху в селе

В Бурятии люди пожаловались на разруху в селе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там не чистят дороги и не ремонтируют фонари

Жители кабанского села Большое Колесово недовольны  сложившейся там ситуацией. Дороги, по их словам, зимой не расчищали с помощью грейдера, а уличного освещения, по сути, нет.

- Вроде бы его включают, но когда работает меньше половины светильников, смысл думать, что у нас есть освещение? – задались сельчане вопросом в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Глава сельского поселения «Колесовское» Сергей Перевозников отметил: фонари, предположительно, перегорели из-за «некачественного электрического компонента и физического воздействия». А денег на новые пока нет.

- Закупка фонарей и ламп и ремонт запланированы. Назвать конкретные сроки пока затруднительно – проведём работы после поступления финансирования в бюджет поселения, – заверил сельский глава.

А вот грейдирование, как выяснилось, делали по мере необходимости – снега в Большом Колесово зимой было немного.
дороги уличное освещение жалобы

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