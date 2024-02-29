Ситуацию прокомментировал находившийся за рулём экс-мэр Иркутска
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации с дрифтом лимузина на льду Байкала. Дрифтовал на белоснежном лимузине экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов.
- Прокуратурой даны поручения органам МЧС и внутренних дел и нацпарку о принятии мер в рамках компетенции, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Телеграм-каналу Shot Кондрашов рассказал, что в этот день снимали промо-ролик для нового шоу на телеканале ТНТ, поэтому он был в смокинге. А сейчас, прокомментировал он, ему грозит штраф за непристёгнутый ремень безопасности. При этом, заверил бывший мэр, разворачивался он где надо.
«А за что ещё? Документы в порядке», - добавил Кондрашов.
Прокуратура начала проверку после видео с дрифтующим на Байкале лимузином
Общество, Фото:
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