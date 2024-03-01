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В Бурятии разыграют кубок по зимней рыбалке

В Бурятии разыграют кубок по зимней рыбалке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся завтра на Котокеле

2 марта в Бурятии состоится кубок республики по ловле рыбы на блесну со льда. Соревнования будут проходить на озере Котокель, в районе посёлка Исток.

К участию в турнире допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Также допускаются участники до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения.

Кубок проводится в лично-командном зачёте. Участники формируют команду из трёх человек, один из них назначается капитаном. Участники, не входящие в команды, могут участвовать в соревнованиях только в личном зачёте.

Программа соревнований

7:00-8:00 - Заезд участников
8:00-8:30 – Регистрация
8:30 – Построение. Открытие соревнований
9:00 – Старт соревнований
14:00 – Финиш соревнований
14:00-15:00 — Взвешивание
15:30-16:00 — Подведение итогов соревнований
16:20 – Церемония награждения победителей. Закрытие соревнований

К зачёту принимаются выловленные щуки – длиной не менее 42 см, окуни – без ограничений. Команды-призёры награждаются кубками, а члены команд-призёров – медалями. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются кубками и медалями.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия кубок рыбалка рыболовный спорт Котокель

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