В Бурятии разыграют кубок по зимней рыбалке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования состоятся завтра на Котокеле



2 марта в Бурятии состоится кубок республики по ловле рыбы на блесну со льда. Соревнования будут проходить на озере Котокель, в районе посёлка Исток.



К участию в турнире допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Также допускаются участники до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения.



Кубок проводится в лично-командном зачёте. Участники формируют команду из трёх человек, один из них назначается капитаном. Участники, не входящие в команды, могут участвовать в соревнованиях только в личном зачёте.



Программа соревнований



7:00-8:00 - Заезд участников

8:00-8:30 – Регистрация

8:30 – Построение. Открытие соревнований

9:00 – Старт соревнований

14:00 – Финиш соревнований

14:00-15:00 — Взвешивание

15:30-16:00 — Подведение итогов соревнований

16:20 – Церемония награждения победителей. Закрытие соревнований



К зачёту принимаются выловленные щуки – длиной не менее 42 см, окуни – без ограничений. Команды-призёры награждаются кубками, а члены команд-призёров – медалями. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются кубками и медалями.



Возрастное ограничение: 0+.

