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Самбист Бурятии стал призёром первенства России

Самбист Бурятии стал призёром первенства России
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Спортсмен выиграл «бронзу» в боевом самбо

В феврале в Татарстане прошло первенство России по самбо России U-20. В Казани на турнир собрались более 600 спортсменов из 65 регионов страны.

Бурятию представлял мастер спорта Самба Цыремпилов. Спортсмен учится на 3 курсе Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова.

Бурятский самбист занял почётное третье место в весовой категории 64 кг в боевом самбо, тем самым подтвердив прошлогодние результаты. Тренирует спортсмена Андрей Будажапов.

- Первенство России – это соревнование высокого уровня, так как это отбор на первенство мира и Европы, поэтому в соревнованиях принимают участие вся Россия. Все бои были тяжёлыми, и очень высокая конкуренция, - рассказал Самба спортивному клубу «Байкальские волки».

Бурятия спорт самбо первенство России

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