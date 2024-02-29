Самбист Бурятии стал призёром первенства России

Спортсмен выиграл «бронзу» в боевом самбо



В феврале в Татарстане прошло первенство России по самбо России U-20. В Казани на турнир собрались более 600 спортсменов из 65 регионов страны.



Бурятию представлял мастер спорта Самба Цыремпилов. Спортсмен учится на 3 курсе Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова.



Бурятский самбист занял почётное третье место в весовой категории 64 кг в боевом самбо, тем самым подтвердив прошлогодние результаты. Тренирует спортсмена Андрей Будажапов.



- Первенство России – это соревнование высокого уровня, так как это отбор на первенство мира и Европы, поэтому в соревнованиях принимают участие вся Россия. Все бои были тяжёлыми, и очень высокая конкуренция, - рассказал Самба спортивному клубу «Байкальские волки».



