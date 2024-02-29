В Забайкалье создают федерацию бурятской борьбы

Общество, Фото: пресс-служба администрации АБО

Стало известно имя президента федерации



В Агинском Бурятском округе 27 февраля прошло организационное совещание по развитию «Бухэ барилдаан». Представители спортивных организаций, спортивной общественности, ветеранов спорта обсудили вопросы развития бурятской борьбы, в том числе единые правила судейства, форму спортсменов, календарный план соревнований.



Также на совещании было решено образовать федерацию бурятской борьбы «Бухэ барилдаан» Забайкальского края. Президентом федерации были избран Жаргал Жигжитжапов.



- Зимний чемпионат и первенство Забайкальского края необходимо провести с соблюдением единых правил «Бухэ барилдаан». Федерации, СШОР по адаптивным и национальным видам спорта необходимо системно позиционировать бурятскую борьбу, правила, значение ритуалов», - поручил зампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации округа Базар Дугаржапов.



Спортивной школе олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края, а также муниципальным районам и городским округам поручено определить старших тренеров по бурятской борьбе, судей и комментаторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации АБО.



