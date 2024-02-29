Региональный этап «Абилимпикс» пройдёт в апреле
В Бурятии с 16 по 19 апреля состоится VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На соревнованиях участники продемонстрируют экспертам своё профессиональное мастерство по 33 компетенциям.
В соревновательной программе принять участие могут школьники, студенты, специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Конкурсные задания, положение о чемпионате, регистрация участников доступны на официальном сайте Бурятского республиканского информационно-экономического техникума.
Также в рамках чемпионата пройдут деловая, профориентационная, выставочная и спортивная программы, сообщает министерство образования и науки РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартовала заявочная кампания на чемпионат по профмастерству
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