29 февраля

28 февраля

Популярное

В Бурятии стартовала заявочная кампания на чемпионат по профмастерству

В Бурятии стартовала заявочная кампания на чемпионат по профмастерству
Общество,  Фото:pixabay.com
Региональный этап «Абилимпикс» пройдёт в апреле

В Бурятии с 16 по 19 апреля состоится VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На соревнованиях участники продемонстрируют экспертам своё профессиональное мастерство по 33 компетенциям.

В соревновательной программе принять участие могут школьники, студенты, специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Конкурсные задания, положение о чемпионате, регистрация участников доступны на официальном сайте Бурятского республиканского информационно-экономического техникума.

Также в рамках чемпионата пройдут деловая, профориентационная, выставочная и спортивная программы, сообщает министерство образования и науки РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс инвалиды профессиональное образование профессиональное мастерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Самбист Бурятии стал призёром первенства России
Самбист Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 29.02.2024
Спортсмен выиграл «бронзу» в боевом самбо
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 29.02.2024
Спортсмены посоревнуются в лыжных дисциплинах
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса художников
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса художников
Общество, 29.02.2024
Названы имена авторов лучших рисунков
В Забайкалье создают федерацию бурятской борьбы
В Забайкалье создают федерацию бурятской борьбы
Общество, 29.02.2024
Стало известно имя президента федерации
В Бурятии капитально отремонтируют 7 железнодорожных переездов
В Бурятии капитально отремонтируют 7 железнодорожных переездов
Общество, 29.02.2024
На них проведут модернизацию заградительных устройств
В Улан-Удэ развернётся фестиваль молодых семей
В Улан-Удэ развернётся фестиваль молодых семей
Общество, 29.02.2024
Самых лучших наградят дипломами и сертификатами
В Гусиноозёрске хотят создать водно-зелёный каркас города
В Гусиноозёрске хотят создать водно-зелёный каркас города
Общество, 29.02.2024
В Бурятии такой проект будет реализован впервые
В послании Путин поблагодарил всех, кто борется за интересы Отечества
В послании Путин поблагодарил всех, кто борется за интересы Отечества
Общество, 29.02.2024
«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе»
В Иркутске создадут большой экопарк
В Иркутске создадут большой экопарк
Общество, 29.02.2024
В этом году благоустроят береговую территорию реки Ушаковки
В Бурятии прошли первые скачки года
В Бурятии прошли первые скачки года
Общество, 29.02.2024
Соревновались наездники на лошадях бурятской породы
В райцентре Бурятии чествовали долгожительницу
В райцентре Бурятии чествовали долгожительницу
Общество, 29.02.2024
Жительница Тарбагатая отпраздновала своё 90-летие
В Улан-Удэ создадут 7 мини-парков для всех возрастов
В Улан-Удэ создадут 7 мини-парков для всех возрастов
Общество, 29.02.2024
В военных городках готовятся к масштабному ремонту дворов
В Улан-Удэ определили лучшего педагога допобразования
В Улан-Удэ определили лучшего педагога допобразования
Общество, 29.02.2024
Гран-при выиграла представительница дома творчества Октябрьского района
В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики
В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики
Общество, 29.02.2024
Названы имена трёх победителей конкурса
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти легендарного спортсмена
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти легендарного спортсмена
Общество, 29.02.2024
Поликарп Лаптев более 30 лет проработал в пожарной части и добился высоких спортивных результатов в более чем 10 видах спорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^