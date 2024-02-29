В Бурятии стартовала заявочная кампания на чемпионат по профмастерству

Региональный этап «Абилимпикс» пройдёт в апреле



В Бурятии с 16 по 19 апреля состоится VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На соревнованиях участники продемонстрируют экспертам своё профессиональное мастерство по 33 компетенциям.



В соревновательной программе принять участие могут школьники, студенты, специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Конкурсные задания, положение о чемпионате, регистрация участников доступны на официальном сайте Бурятского республиканского информационно-экономического техникума.



Также в рамках чемпионата пройдут деловая, профориентационная, выставочная и спортивная программы, сообщает министерство образования и науки РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

