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В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики

В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Названы имена трёх победителей конкурса

28 февраля, в международный день ИТ-специалиста, в Улан-Удэ торжественно завершился первый республиканский конкурс «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия». Мероприятие проходило на базе Бурятского государственного университета имени Доржи-Банзарова.

В два насыщенных конкурсных дня педагоги показали свой профессионализм, творческий потенциал и поделились педагогическим опытом. Очный этап конкурса состоял из двух испытаний: творческой презентации ИТ-проекта и творческой защиты виртуального проекта, который участники должны были разработать за один вечер.

По итогам первого дня были определены по 5 преподавателей в каждой из трёх категорий:
- «Система дополнительного образования»;
- «Система общего образования»;
- «Система среднего профессионального образования».

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, дипломами победителя республиканского конкурса «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия» были награждены Гэрэлма Доржиева, учитель Курумканской школы №1, Майдар Дондоков, педагог центра дополнительного образования «Сэлэнгэ» и педагог Бурятского республиканского педагогического колледжа – Бэлигма Энкеева.
Бурятия IT конкурс педагоги образование

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