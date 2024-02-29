В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Названы имена трёх победителей конкурса



28 февраля, в международный день ИТ-специалиста, в Улан-Удэ торжественно завершился первый республиканский конкурс «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия». Мероприятие проходило на базе Бурятского государственного университета имени Доржи-Банзарова.



В два насыщенных конкурсных дня педагоги показали свой профессионализм, творческий потенциал и поделились педагогическим опытом. Очный этап конкурса состоял из двух испытаний: творческой презентации ИТ-проекта и творческой защиты виртуального проекта, который участники должны были разработать за один вечер.



По итогам первого дня были определены по 5 преподавателей в каждой из трёх категорий:

- «Система дополнительного образования»;

- «Система общего образования»;

- «Система среднего профессионального образования».



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, дипломами победителя республиканского конкурса «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия» были награждены Гэрэлма Доржиева, учитель Курумканской школы №1, Майдар Дондоков, педагог центра дополнительного образования «Сэлэнгэ» и педагог Бурятского республиканского педагогического колледжа – Бэлигма Энкеева.

