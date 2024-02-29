Названы имена трёх победителей конкурса
28 февраля, в международный день ИТ-специалиста, в Улан-Удэ торжественно завершился первый республиканский конкурс «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия». Мероприятие проходило на базе Бурятского государственного университета имени Доржи-Банзарова.
В два насыщенных конкурсных дня педагоги показали свой профессионализм, творческий потенциал и поделились педагогическим опытом. Очный этап конкурса состоял из двух испытаний: творческой презентации ИТ-проекта и творческой защиты виртуального проекта, который участники должны были разработать за один вечер.
По итогам первого дня были определены по 5 преподавателей в каждой из трёх категорий:
- «Система дополнительного образования»;
- «Система общего образования»;
- «Система среднего профессионального образования».
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, дипломами победителя республиканского конкурса «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия» были награждены Гэрэлма Доржиева, учитель Курумканской школы №1, Майдар Дондоков, педагог центра дополнительного образования «Сэлэнгэ» и педагог Бурятского республиканского педагогического колледжа – Бэлигма Энкеева.
В Бурятии выбрали лучших ИТ-педагогов республики
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Названы имена трёх победителей конкурса
Поликарп Лаптев более 30 лет проработал в пожарной части и добился высоких спортивных результатов в более чем 10 видах спорта
Они появятся в Улан-Удэ, а также Селенгинском и Мухоршибирском районах
Половину этой суммы горожане переплатили за отопление
В сотых кварталах следом за Загорском начали жаловаться на сажу и копоть
Новым сотрудникам пожелали с честью и достоинством нести звание
Рекордсменка опустилась в ледяную воду на глубину 40 метров
Местные жители заявили, что животное постоянно бросается на них
К концу весны тут растают ледовые дороги
Он промёрз, а ведро для воды совсем прохудилось
Ситуацию прокомментировал находившийся за рулём экс-мэр Иркутска
Пассажиров просят пользоваться услугами только официальных фирм
В районном отделе полиции открыли памятную доску
Четыре из них находятся в столице, а остальные – в районах республики
Горожане обращаются к ним с неоднозначными просьбами